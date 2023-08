Juventus Women, Sembrant è in semifinale Mondiale: la Svezia batte il Giappone e supera con merito i quarti

La Juventus Women ha una giocatrice in semifinale Mondiale. In attesa di scoprire quello che farà Peyraud-Magnin con la sua Francia, Linda Sembrant e la Svezia stendono il Giappone ai quarti.

Decidono la sfida i gol di Amanda Ilestedt al 32′ e di Filippa Angeldahl al 51′ su calcio di rigore. Le nipponiche hanno cercato di rientrare in partita grazie alla rete di Honoka Hayashi all’87′, invano. La bianconera Sembrant è rimasta in panchina per tutto l’arco dell’incontro.

