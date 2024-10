Era in orbita Milan, poi la società ha virato altrove. Ma è ancora possibile il colpo? Le cifre su cui ragionare. Nel turbine del calciomercato, dove i sogni delle squadre si scontrano con la dura realtà dei bilanci, il Milan sembra navigare verso un futuro in cui la necessità di ringiovanire l’attacco si fa sempre più pressante. La dirigenza rossonera, dopo aver investito in Alvaro Morata per garantirsi un’opzione di esperienza e qualità nell’immediato, si trova ora a meditare sul prossimo passo avanti. Tra i nomi che circolano con insistenza ricompare una vecchia fiamma che ha già attirato l’attenzione di mezza Europa grazie alle sue prestazioni. Il suo nome era circolato in orbita Milan negli ultimi mesi, senza poi che la trattativa si concretizzasse. Quale futuro per l’attacco del Milan? Il Milan, consapevole che Morata, nonostante l’impatto positivo, rappresenta una soluzione temporanea vista la sua età, si trova alla ricerca […]

Leggi l’articolo completo Sesko-Milan, è ancora possibile il colpo? Le cifre su cui ragionare, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG