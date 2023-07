Come riporta Fabrizio Romano in un tweet, non c’è alcuna possibilità che Benjamin Šeško lasci il Lipsia, nonostante le voci di mercato delle ultime ore che lo volevano nel mirino dell’Inter.

Many questions about Benjamin Šeško in the strikers domino… but there’s no chance.

Šeško has just joined RB Leipzig from Salzburg and won’t leave the club, it would take an astronomical bid to change the plans.

No talks, no negotiations. No way. pic.twitter.com/esCekfeFmP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 15, 2023