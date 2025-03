Sessanta milioni pronti per Tonali, ma non andrà al Milan

Il centrocampista azzurro piace a tanti club, ma il Newcastle non vuole cederlo facilmente. Juventus e Barcellona monitorano la situazione.

Sandro Tonali è tornato protagonista con la maglia della Nazionale, offrendo una grande prestazione contro la Germania e segnando un gol importante. Il suo ritorno a San Siro ha fatto sognare i tifosi del Milan, che non hanno mai smesso di sperare in un suo ritorno. Tuttavia, il futuro del centrocampista appare sempre più lontano dai rossoneri, nonostante il suo legame con il club e le dichiarazioni d’amore nei confronti della sua ex squadra.

Juventus e Barcellona in corsa per il centrocampista

Il talento italiano non ha attirato solo l’attenzione del Milan. La Juventus sta monitorando da tempo la sua situazione e sarebbe pronta a investire per riportarlo in Serie A. Il club bianconero ha dimostrato più volte di saper trattare con le squadre inglesi e potrebbe tentare l’affondo in estate. Ma c’è anche un’altra concorrente importante: il Barcellon, i blaugrana sarebbero molto interessati a Tonali, vedendolo come un rinforzo ideale per il loro centrocampo.

Newcastle pronto a resistere, ma con 60 milioni può partire

Nonostante l’interesse crescente, il Newcastle non sembra intenzionato a lasciar partire Tonali facilmente. Il club inglese lo considera un perno del proprio progetto e lo ha sempre sostenuto, anche dopo la squalifica ricevuta per le scommesse. Tuttavia, davanti a un’offerta da 60 milioni di euro, i Magpies potrebbero prendere in considerazione una cessione. Resta da capire se Milan, Juventus o Barcellona avranno la forza economica per tentare il colpo. Per ora, il destino di Tonali sembra ancora legato alla Premier League.

