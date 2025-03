Pellegatti ha una novità sul nuovo DS del Milan

Il casting per il direttore sportivo è iniziato, ma la scelta definitiva potrebbe arrivare solo tra un mese.

Il Milan ha ufficialmente avviato la ricerca del nuovo Direttore Sportivo, ma secondo Carlo Pellegatti la scelta non arriverà prima della fine di aprile. Il club rossonero sta valutando diversi profili per trovare il candidato più adatto a guidare l’area sportiva nella prossima stagione. L’obiettivo è individuare una figura capace di gestire le trattative di mercato e di costruire una rosa competitiva, evitando passi falsi.

Paratici tra i candidati ormai noti

Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Fabio Paratici, ex Juventus ed ex Tottenham. Pellegatti ha rivelato che Paratici ha già avuto un lungo confronto con la dirigenza del Milan, un segnale di un interesse concreto. Tuttavia, la pista Paratici non sembra la sola, il Milan potrebbe quindi essere costretto ad attendere prima di capire se Paratici sia davvero un’opzione percorribile.

In attesa di una vera rivoluzione

Il club sta prendendo il tempo necessario per non sbagliare, consapevole che questa nomina influenzerà la strategia di mercato e il progetto sportivo. I tifosi dovranno attendere ancora qualche settimana per conoscere il nome del dirigente che guiderà le prossime operazioni rossonere. Oltre a Paratici, il Milan sta vagliando altri profili per la direzione sportiva, mantenendo il massimo riserbo sulle scelte in corso. La società vuole trovare un dirigente esperto e capace di gestire le future sessioni di mercato, garantendo continuità al progetto tecnico rossonero. L’idea è quella di puntare su una figura che conosca bene il calcio europeo e abbia esperienza nelle trattative ad alto livello. Tra i nomi figura anche quello di Kim Falkenberg. Classe 1988, che dal 2018 lavora come scouting per conto del Bayer Leverkusen. Sempre Kim Falkenberg è stato “promosso” dalla dirigenza poche settimane fa a ricoprire il ruolo di Direttore Sportivo del club tedesco.

Leggi l’articolo completo Pellegatti ha una novità sul nuovo DS del Milan, su Notizie Milan.