Aria di tempesta al Milan, è “guerra aperta”: l’ultima verità emersa scuote il mondo rossonero, tifosi senza parole

Dopo la pausa per le Nazionali, il Milan è pronto a tornare in campo, affrontando il Napoli allo stadio Maradona. La società, guidata da Furlani, ha fissato obiettivi ambiziosi per la stagione. Tra le voci più interessanti, spicca quella del possibile ritorno di Kalulu in rossonero, un’operazione che potrebbe rappresentare il primo passo verso la ricostruzione della squadra. Tuttavia, emergono nuovi dettagli su una faida interna che sembra complicarsi sempre di più, creando tensioni che potrebbero influenzare il clima all’interno del club e il cammino verso il successo.

Un rossonero ai bianconeri e le nuove rivelazioni sulla salute del Club

La scelta del nuovo Direttore Sportivo e del nuovo allenatore sarà fondamentale per il futuro del Milan. Entrambe le decisioni rivestono un’importanza cruciale, poiché definiranno l’indirizzo delle ambizioni del club. Sul fronte mercato, una novità sta scuotendo l’ambiente: un giocatore rossonero sembra pronto a salutare a giugno per dire sì ai bianconeri, notizia che sicuramente non piacerà ai tifosi. Tuttavia, ciò che preoccupa maggiormente è quanto emerso dalle ultime rivelazioni de La Repubblica: i rapporti all’interno della società sono tesi, alimentando ulteriori incertezze sul futuro del Milan e sul suo percorso in questa stagione.

Aria di tempesta al Milan, è “guerra aperta”: l’ultima verità emersa scuote il mondo rossonero

La visita di Fabio Paratici, noto per il suo passato glorioso con la Juventus e il Tottenham, alla sede del Milan ha suscitato grande interesse e curiosità. L’incontro tra lui e l’amministratore delegato Giorgio Furlani, durato ben sei ore, non è passato inosservato. Emergono dettagli sulle impressioni di Paratici riguardo la squadra attuale del Milan, che egli reputa di alto livello ma suscettibile di miglioramenti nel prossimo calciomercato estivo. Questo colloquio getta le basi per una possibile candidatura di Paratici al ruolo di direttore sportivo, facendo sorgere interrogativi sulla decisione finale di Furlani, ancora pendente fra diverse opzioni. Nel cuore della questione si inserisce la figura di Zlatan Ibrahimovic, il cui ruolo di Senior Advisor per RedBird e Gerry Cardinale sembra essere fonte di tensione. La volontà di Ibrahimovic di avere un ruolo attivo nella scelta del direttore sportivo emerge chiaramente – scrive La Repubblica – delineando una lotta di potere interna che ricorda le trame di “House of Cards”. Furlani, reduce da una visita a New York con Cardinale, appare consolidare la sua posizione di comando all’interno del club, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro ruolo di Ibrahimovic dentro la società. La resistenza dello svedese a un margine di azione limitato suggerisce che potrebbero esserci sviluppi imminenti.

