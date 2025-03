Paratici e Conte al Milan? Sì, ma ci sarebbe un piano B clamoroso: la rivelazione è da non credere, tifosi increduli

Paratici e Conte al Milan? Sì, ma ci sarebbe un piano B clamoroso. L’ultima rivelazione emersa sulle colonne di Tuttosport.

Il Milan sta cercando di pianificare il proprio futuro con scelte decisive che influenzeranno le stagioni a venire. Nelle ultime ore, però, è emerso un retroscena sorprendente: una vera e propria guerra interna al club, con sviluppi inaspettati che hanno lasciato i tifosi senza parole. Le tensioni tra le varie figure dirigenziali sembrano essere sempre più evidenti. Ma non è tutto: anche sulla nomina del nuovo Direttore Sportivo e del nuovo allenatore emergono verità scottanti che alimentano ulteriori preoccupazioni. Un momento delicato per il club, che dovrà fare scelte cruciali per il suo futuro.

Scelte fatte al Milan ma spunta un clamoroso piano B

Sul fronte mercato, i tifosi rossoneri potrebbero vivere un sogno a occhi aperti: il ritorno di Kalulu al Milan appare sempre più possibile, grazie a due fattori inaspettati che potrebbero riaprire la porta al difensore. Sul fronte societario, invece, Giorgio Furlani sembra ormai orientato verso Fabio Paratici per il ruolo di Direttore Sportivo, dopo un lungo confronto di sei ore tra i due. Con Paratici al timone, la scelta dell’allenatore potrebbe ricadere su Antonio Conte, ma, secondo Tuttosport, in cantiere ci sarebbe anche un clamoroso piano B che potrebbe sorprendere tutti.

Paratici e Conte al Milan? Sì, ma ci sarebbe un piano B clamoroso

Nonostante l’interesse e gli scenari prospettati, la questione più delicata riguarda la situazione contrattuale di Antonio Conte con il Napoli, dove è sotto contratto fino al 30 giugno 2027. Dopo le recenti tensioni e le voci di un possibile addio anticipato dal club partenopeo, non è ancora chiaro se Conte sarà disponibile a interrompere il suo percorso con il Napoli per abbracciare un nuovo progetto. La decisione definitiva su chi ricoprirà il ruolo di direttore sportivo al Milan non arriverà prima di Pasqua, momento in cui il club valuterà anche altri profili. Nel frattempo, il futuro della panchina rossonera resta avvolto nel mistero, con vari nomi che circolano come possibili sostituti nel caso in cui l’attuale tecnico, Sérgio Conceição, non dovesse confermare le aspettative. Tra questi, accanto alla priorità data a Conte, si annoverano allenatori del calibro di Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano, Francesco Farioli e, sorprendentemente, anche Cesc Fàbregas. Tutto, tuttavia, dipenderà dagli esiti sportivi immediati, quali la vittoria della Coppa Italia e l’obiettivo di un clamoroso quarto posto in campionato, obiettivi che potrebbero consolidare o meno la permanenza di Conceição.

