Il Milan parlerà col Real Madrid di un giocatore: l’annuncio sui giornali in edicola

I rossoneri vogliono trattenere il difensore e lavorano per rivedere le clausole di riacquisto fissate dai ‘Blancos’.

Il Milan sta pianificando un incontro con il Real Madrid per discutere del futuro del difensore spagnolo. Arrivato in prestito nel 2023 e riscattato nel 2024 per 5 milioni di euro, il giovane talento ha una clausola di riacquisto a favore dei ‘Blancos’ che potrebbe riportarlo in Spagna già nel 2025. La dirigenza rossonera vuole negoziare per ridurre il rischio di perderlo nei prossimi anni. Lo spagnolo già utilizzato nel 2023 come vice Theo Hernandez (in scadenza nel giugno 2026), sembra aver convinto pienamente la dirigenza milanista a puntare su di lui per il futuro.

Crescita costante e duttilità tattica

Jiménez si è imposto nel Milan dopo un inizio con la squadra Primavera, conquistando 17 presenze con la Prima Squadra. Il suo impiego è stato versatile: da vice-Theo Hernández sulla fascia sinistra, a terzino destro e persino come esterno offensivo nel tridente. Un profilo che ha convinto il Milan a investire su di lui per il futuro, motivo per cui l’incontro con il Real Madrid sarà decisivo per garantirne la permanenza oltre le attuali scadenze.

Strategia rossonera per evitare il contro-riscatto

Il timore del Milan è che il Real Madrid possa esercitare il diritto di riacquisto, approfittando del prezzo relativamente basso fissato nelle clausole, infatti il giocatore spagnolo potrebbe tornare a Madrid già nel 2025 per 9 milioni di euro o nel 2026 per 12 milioni.. Furlani e Moncada vogliono quindi trovare un nuovo accordo per trattenere Jiménez il più a lungo possibile, magari rimuovendo la possibilità per il club spagnolo di riprenderselo. L’obiettivo è costruire attorno a lui un futuro stabile, evitando il rischio di perderlo proprio nel momento della sua definitiva esplosione.

