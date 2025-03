Dalla Germania: Leverkusen interessato a un giocatore del Milan, contatti avviati con l’agente

I campioni di Germania uscenti sono pronti a recapitare un’offerta importante per convincere il Milan. Intanto, i tedeschi hanno cominciato ad allacciare i rapporti con l’agente del giocatore.

Mentre il Milan può finalmente lavorare al completo per preparare la sfida al Napoli di domenica sera, le voci di mercato non hanno intenzione di placarsi. Molto dipenderà, chiaramente, dal nome del prossimo direttore sportivo: Giorgio Furlani, in questa settimana, ha cominciato i colloqui con i candidati ma una decisione non è ancora stata presa. Probabilmente dopo Pasqua sarà più facile capire il futuro del Diavolo, ma intanto c’è una rincorsa Champions da continuare e una doppia sfida con l’Inter da non sbagliare in questo rush finale di stagione.

In tanti si giocano il futuro

Nelle ultime partite di campionato e di Coppa Italia, tanti big dello spogliatoio si giocano una grande fetta del loro futuro a Milanello. Theo Hernandez non è riuscito ad uscire dal momento negativo neanche in nazionale, il rinnovo di contratto con il Milan sembra lontanissimo e la sua partenza in estate potrebbe realizzarsi dopo sei anni in rossonero. Anche il destino di Mike Maignan appare in bilico: il portiere aveva trovato l’accordo per il prolungamento, ma la dirigenza si è tirata indietro viste le prestazioni insufficienti dell’estremo difensore francese nel nuovo anno solare. Secondo la Gazzetta dello Sport, un altro che si gioca tutto è Rafa Leao: il numero dieci portoghese non ha problemi contrattuali come i due transalpini, ma i suoi alti e bassi non convincono a pieno la società che vuole di più dal portoghese, il calciatore più pagato della rosa.

Il Leverkusen fa sul serio

Abbiamo parlato dei tre top player rossoneri, ma non sono gli unici che potrebbero lasciare Milano in estate. Secondo SportBild, il Bayer Leverkusen è interessato ad acquistare Malick Thiaw nella prossima sessione di mercato per sostituire Jonathan Tah; per prelevare il tedesco ex Schalke 04 dal Milan, si partirà da una base di 25 milioni di euro a salire. Nel frattempo, il club campione di Germania nel 2024 ha avviato i contatti con l’agente del giocatore per capire la fattibilità dell’operazione: siamo ai primi approcci, ma il rischio che Thiaw saluti Milanello è presente.

Leggi l’articolo completo Dalla Germania: Leverkusen interessato a un giocatore del Milan, contatti avviati con l’agente, su Notizie Milan.