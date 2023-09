Settore Giovanile Inter, ecco tutte le operazioni di mercato del club per il vivaio nerazzurro

Mercato molto attivo dell’Inter per quanto riguarda il mercato del settore giovanile del club nerazzurro.

In seguito tutte le operazioni di mercato:

ACQUISTI

Aymen Zouin (2006), a titolo definitivo dal Liventina;

Victor Marangione (2006), a titolo definitivo dall’Enotria;

Anas El Mahboubi (2007), a titolo definitivo dal CE San Gabriel;

Roberts Kukulis (2007), a titolo definitivo dal SK Super Nova;

Hugo Humanes Gomez (2007), a titolo definitivo dal Real Madrid;

Dilan Zarate Hidalgo (2007), a titolo definitivo dal Girona;

Andrea Di Palma (2007), a titolo definitivo dall’Accademia Inter;

Gabriel Salviato (2009), a titolo definitivo dal Padova;

Oumar Diallo (2005), esercitato il diritto di opzione per il trasferimento a titolo definitivo dalla Casertana;

Paolo Raimondi (2005), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Parma;

Antonio Scaravilli (2005), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Genoa;

Alberto Mocchetti (2006), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Como;

Luca Sardella (2006), a esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dalla Cremonese;

Arturo Conti (2007), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Como;

Federico Pavan (2008), esercitato il diritto di controopzione per il trasferimento a titolo definitivo dal Como;

CESSIONI

Federico Motti (2004), a titolo definitivo al Parma; Nicolo Uberti (2004), a titolo definitivo alla Sampdoria;

Daniel Zoppi (2004) a titolo definitivo al Monza; Marco Baldelli (2005), a titolo definitivo al Real Calepina;

Gianmaria Benedetti (2005), a titolo temporaneo all’Asd Mori Santo Stefano; Riccardo Bergamo (2005), a titolo definitivo al Liventina;

Francesco Bonardi (2005), a titolo temporaneo al Mestre;

Iacopo Casani (2005) a titolo definitivo al Modena;

Tommaso Casani (2005) a titolo definitivo alla Virtus Entella;

Gabriele Ciuffo (2005) a titolo temporaneo alla Varesina;

Andrea D’Addesio (2005), a titolo temporaneo al Renate;

Lorenzo De Leo (2005), a titolo definitivo al Renate;

Gabriele Delvecchio (2005), a titolo temporaneo al Breno;

Emanuele Di Santo (2005), a titolo temporaneo alla Salernitana;

Lorenzo Gallo (2005), a titolo definitivo al Lecco;

Matteo Gurnari (2005), a titolo definitivo al Liventina;

Michele Liserani (2005), a titolo temporaneo al Lecco;

Chinweike Ndianefo (2005), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Karim Pedrini (2005), a titolo temporaneo all’Albinoleffe;

Alessandro Pellegrino (2005), a titolo temporaneo al Renate;

Antonio Scaravilli (2005), a titolo definitivo al Genoa;

Riccardo Tamiozzo (2005), a titolo definitivo al Cittadella;

Bryan Bandara (2006), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Federico Bertagnon (2006), a titolo definitivo all’Avellino;

Mirko Castelnuovo (2006), a titolo temporaneo al Cosenza;

Filippo Cecchini (2006), a titolo temporaneo al Lecco;

Giosuele Gaverini (2006), a titolo temporaneo al Feralpisalo;

Emanuele Granziera (2006), a titolo definitivo allo Sporting Braga*

Lorenzo Liguori (2006), a titolo temporaneo alla Caratese;

Lorenzo Bove (2006), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Victor Marangione (2006), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Matteo Marini (2006), a titolo definitivo alla Lazio;

Matteo Milan (2006), a titolo temporaneo al Sangiuliano;

Alberto Mocchetti (2006), a titolo definitivo al Como;

Alessandro Sommella (2006), a titolo definitivo alla Pro Sesto;

Leonardo Acquarone (2007), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Gelana Affronti (2007), a titolo definitivo al Como;

Matteo Balduzzi (2007), a titolo definitivo alla Sampdoria;

Matteo Buzzetti (2007), a titolo definitivo alla Varesina;

Marco Castagnola (2007), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Arturo Conti (2007), a titolo temporaneo al Como;

Andrea Di Palma (2007), a titolo temporaneo al Como;

David Hoxha (2007), a titolo temporaneo alla Sampdoria;

Ryan Kamal (2007), a titolo definitivo al Como;

Lorenzo Legora (2007), a titolo definitivo all’Accademia Inter;

Lorenzo Ojetti (2007), a titolo temporaneo alla Pro Vercelli;

Andrea Oprandi (2007), a titolo definitivo al Sarnico;

Giuseppe Pandullo (2007), a titolo definitivo al Como;

Daniele Papotti (2007), a titolo definitivo al Como;

Leonardo Rossi (2007), a titolo definitivo al Sarnico;

Nicolo Urbano (2007), a titolo definitivo alla Lazio;

Francesco Cerutti (2008), a titolo temporaneo alla Masseroni;

Adriano Ciapini (2008), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Lorenzo Epifani (2008), a titolo temporaneo al Como;

Jeremy Loukou (2008), a titolo temporaneo alla Varesina;

Stefano Mazza (2008), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Alessandro Nourice (2008), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Christian Rinaldi (2008), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Giorgio Rivolta (2008), a titolo temporaneo al Renate;

Alessio Bakaj (2009), a titolo temporaneo al Feralpisalo;

Andrea Cannavo (2009), a titolo temporaneo al Feralpisalo;

Carlo Cattaneo (2009), a titolo temporaneo al Como;

Kevin Gatti (2009), a titolo temporaneo al Lecco;

Lorenzo Lo Vecchio (2009), a titolo temporaneo al Como;

Alexandru Marcoci (2009), a titolo temporaneo all’Enotria;

Jacopo Mardegan (2009), a titolo temporaneo al Como;

Francesco Pio Marzano (2009), a titolo temporaneo al Lumezzane;

Federico Pozzi (2009), a titolo temporaneo alla Pro Sesto;

Marco Rossini (2009), a titolo temporaneo al Como;

Matteo Zanaria (2009), a titolo temporaneo al Como;

L’articolo Settore giovanile Inter, ecco tutte le operazioni di mercato proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG