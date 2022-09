Settore Giovanile Milan, tutti i risultati delle formazioni giovanili rossonere in questo fine settimana. Le ultime

nizia per il meglio il campionato di Under 16 e Under 15, le squadre di Mister Baldo e Mister Bertuzzo hanno superato 3-0 e 3-2 l’Hellas Verona all’esordio conquistando le prime vittorie – ufficiali e importanti – della stagione. La missione in terra veneta, in casa dei gialloblù, è stata perfetta anche grazie al rotondo successo della Primavera femminile (5-0) dopo il pareggio con la Fiorentina. Bene gli Under 18 al PUMA House of Football, pareggio a Bergamo per gli Under 17.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-5 (28′ Dal Brun, 34′ Galdini, 11’st Renzotti, 17’st Rossi, 25’st Boldrini)

UNDER 18: 2ª giornata, Milan-Torino 2-1 (19′ Mangiameli, 29’st Benedetti)

UNDER 17: 4ª giornata, Atalanta-Milan 1-1 (35’st Magni)

UNDER 16: 1ª giornata, Hellas Verona-Milan 0-3 (4′ Camarda, 2’st Batistini, 39’st Cappelletti)

UNDER 15: 1ª giornata, Hellas Verona-Milan 2-3 (3′ Comotto, 5’st Pisati, 13’st Pinessi)

