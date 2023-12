Settore giovanile Milan: i risultati del weekend rossonero. Importante vittoria per la Primavera femminile

Oltre al Derby della Primavera maschile, il weekend del Settore Giovanile rossonero ha visto impiegate altre cinque squadre, tutte all’ultimo impegno del 2023. Largo successo per la Primavera femminile, che dà continuità alla vittoria di Vinovo sulla Juventus col 7-1 contro San Marino. Fa 13, invece, il Milan Under 17 che resta a punteggio pieno dopo 13 turni con numeri da record nazionale. Una vittoria (U15) e un pareggio (U16) nel doppio confronto sul campo del Cittadella.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA : 14ª giornata, Inter-Milan 1-1 (19′ Cuenca)

: 14ª giornata, Inter-Milan 1-1 (19′ Cuenca) PRIMAVERA FEMMINILE : 10ª giornata, Milan-San Marino 7-1 (23′ e 37’st Mesjasz; 29, 3’st e 15’st Longobardi; 32′ Minnei; 35’st Arrigoni)

: 10ª giornata, Milan-San Marino 7-1 (23′ e 37’st Mesjasz; 29, 3’st e 15’st Longobardi; 32′ Minnei; 35’st Arrigoni) UNDER 18 : 13ª giornata, Atalanta-Milan 3-2 (41′ Liberali, 28’st Lamorte)

: 13ª giornata, Atalanta-Milan 3-2 (41′ Liberali, 28’st Lamorte) UNDER 17 : 13ª giornata, Milan-Udinese 2-0 (13′ rig. Ossola, 46′ Batistini)

: 13ª giornata, Milan-Udinese 2-0 (13′ rig. Ossola, 46′ Batistini) UNDER 16 : 12ª giornata, Cittadella-Milan 0-0

: 12ª giornata, Cittadella-Milan 0-0 UNDER 15: 12ª giornata, Cittadella-Milan 0-1 (36′ Rusu)

