Infortuni Milan, il preparatore Pincolini analizza: «Il problema è legato allo stress». Le parole

Pincolini ha parlato a TeleLombardia sul tema infortuni del Milan.

PAROLE – «Credo che il problema sia legato allo stress. Quando sei sotto pressione poi, giocando ogni due giorni, sei sottoposto alla tensione, inizi a dormire meno bene e anche a livello psicofisico non recuperi. In una partita tiratissima, le analisi post match di chi perde sono sempre peggiori di chi vince: si riscontra più stress fisico in chi ha perso la battaglia. Gli allenamenti con questa frequenza di partite non sono chissà che cosa di incredibile. Quando hai dei dubbi su quello che stai facendo a livello fisico, nella preparazione, devi lavorare poco, così non fai danni e poi puoi ripartire. Ora credo abbiano ridotto i carichi, i problemi però arrivano da lontano, dall’estate: mi spiegate che preparazione atletica c’è stata se siamo stati 5 giorni e poi siamo partiti in tournée negli Stati Uniti? Il calcio di oggi è troppo complicato comunque, non invidio chi ci lavora».

SULLA SITUAZIONE – «A livello societario il Milan ha mandato via Maldini e Massara ma non li ha sostituti con persone di campo. Pioli ora ha tutto sulle sue spalle e si prende tutte le colpe, anche quelle relative agli infortuni»

