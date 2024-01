L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha aggiornato sul calciomercato Inter parlando anche di un obiettivo della Juve

Durante il podcast Here We Go, Fabrizio Romano si sintonizza sul calciomercato dell’Inter incrociando anche il mercato Juventus per la finestra di mercato di gennaio e per quella estiva.

CALCIOMERCATO – «Inter molto attenta ai parametri zero e lui è uno dei giocatori in lista per l’estate e ci stanno pensando. Lui, Djalo e Zielinski sono in lista a zero per l’estate»

The post Sfida Inter Juve anche sul mercato. Romano: «Sono in lista a zero per l’estate» appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG