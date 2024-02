Vittorio Sgarbi durante le dimissioni da sottosegretario alla Cultura ha toccato anche il tema San Siro, sottolineandone l’importanza per Inter e Milan

Intervenuto all’ANSA, Vittorio Sgarbi si è dimesso da sottosegretario dimissionario alla Cultura, soffermandosi anche sul tema San Siro per Inter e Milan:

STADIO – «Nonostante la polemica che non ho voluto con il sindaco mi sembrava una cosa inevitabile. C’è un vincolo relazionale per l’edificio storico e credo che la ristrutturazione vada bene anche per Sala. Mentre durava la polemica si è letto che San Siro è il quinto stadio più apprezzato del mondo. Mi dimetto con effetto immediato da sottosegretario del governo e lo comunicherò nelle prossime ore alla Meloni. Mi dimetto e lo faccio per voi. Adesso sono solo Sgarbi, non sono più sottosegretario. Ristrutturare San Siro conviene a tutti perché non è solo la storia dell’Inter e del Milan, ma anche della città di Milano»

L’articolo Sgarbi: «San Siro? Storia di Inter e Milan, conviene fare una cosa» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG