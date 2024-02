L’ex attaccante Ruben Sosa rivela un retroscena sull’allenatore nerazzurro a pochi giorni dal derby d’Italia.

L’Interista ha intervistato Ruben Sosa che ha provato a descrivere l’atmosfera dei giorni che che portano agli Inter-Juventus. “Il derby è quello con il Milan, ma ricordo bene che clima si respirava prima della la Juve. I tifosi ci facevano capire che non avevamo scelta: o si vinceva, o si vinceva. Come una finale. Diciamo che una vittoria dell’Inter non darebbe una mazzata decisiva alla Juventus, però allungare a 4 punti sarebbe importante. Soprattutto considerando che potrebbero anche diventare 7, vincendo con l’Atalanta. E’ una finale anticipata”.

Lautaro Martinez

Sul Toro

“Lautaro? E’ il suo momento. Sono felice di quello che è diventato per l’Inter. Quando sembrava che potesse andare via, ricordo che veniva accostato spesso al Barcellona per esempio, ha pensato più ai tifosi che ad altro. E’ il bomber ed il capitano di Inzaghi”. Nei prossimi mesi il numero 10 dovrebbe anche firmare il rinnovo fino al 2028: se ciò avvenisse Lautaro confermerebbe ancora una volta il suo attaccamento ai colori visto che altrove guadagnerebbe sicuramente molto di più.

Sull’allenatore nerazzurro

“Tanto e sono felice per lui, non sono sorpreso. Le spiego perché. Tre-quattro anni fa lo andai a trovare alla Lazio e gli chiesi: “Mister, preferisce giocare bene piuttosto che vincere?”. E lui mi rispose: “No Ruben, io voglio giocare bene e vincere. Mi rimase impresso come lo disse: aveva una voglia incredibile, una grande determinazione. E’ stato di parola”.

L’articolo Ruben Sosa: “Inter-Juve è come una finale, ricordo il clima che si respirava, Inzaghi è stato di parola” proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG