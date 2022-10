Parla così a Milan TV, l’ex attaccante rossonero Shevchenko, così sul match contro il Chelsea di Champions League.

Ecco le parole dell’ucraino Shevchenko che parla a Milan TV della sua ex squadra in vista del match contro il Chelsea di Champions League: “Il Milan gioca un bel calcio, è sicuro, gioca ad alta intensità e gestisce bene le partite. Ha giocatori di qualità che possono fare la differenza. Il Milan gioca un calcio moderno che piace tanto alla gente, gioca in attacco ma sa anche gestire bene tutte le situazioni durante le partite.“

Olivier Giroud

Conclude così su Giroud, l’ex rossonero: “E’ una bravissima persona. E’ un attaccante che sa dove mettersi per fare gol, ha un grande fiuto del gol. E’ elegante, ha ancora tanto da dare al Milan. Avere in squadra uno come lui aiuta tanto. Sarà una partita speciale per lui quella contro il Chelsea.“

