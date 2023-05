Dopo Totti, anche Shevchenko a margine della Padel Cup organizzata dalla Lega Serie A a Roma in vista della finale di Coppa Italia tra Inter e Fiorentina ha commentato il -10 alla Juve. Queste le dichiarazioni riprese da Sportface.

PENALIZZAZIONE JUVE – «Mi dispiace per i giocatori e per l’allenatore, che hanno lavorato tantissimo. Poi per il resto devono decidere quelli che hanno l’autorità per farlo».

