Zuliani: «Processo per affossare la Juve, siamo alla follia». Il giornalista e tifoso alza la voce dopo la nuova penalizzazione

Il giornalista Claudio Zuliani, noto tifoso della Juve, attraverso un video pubblicato dal suo canale You Tube ha detto la sua sul -10 inflitto ai bianconeri poco prima della partita con l’Empoli.

ZULIANI – «Meno 10 punti alla Juve, 4 gol dall’Empoli: adesso che hanno raggiunto il loro scopo si possono sfogare tutti. Sconto? Chiné ne aveva chiesti 9, ne hanno dati 10. Sentenza emessa a 15 punti dalla partita Mi vedo la scena: loro che fanno apericena e appena finisce la partita della Roma calcolano i punti…ma nessuno si indigna Hanno guardato la Roma e hanno deciso per i 10 punti. Non è processo sul diritto, ma per affossare la Juve, ma la gente è ancora un po’ miope…siamo alla follia. Se ci deve difendere Mourinho siamo alla fine».

