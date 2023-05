Shevchenko: «Quando ripenso al rigore contro la Juve mi emoziono». L’ex Milan rievoca la vittoria nella finale di Champions

Shevchenko durante l’evento Milano Football Week ha rievocato il gol su rigore contro la Juve nella finale di Champions League del 2003 che decise la vittoria del Milan.

RIGORE CONTRO LA JUVE – «Ogni volta che ci penso mi emoziono. È il momento più bello della mia storia. Scrivere il mio nome dentro la storia del Milan è pazzesco. Non fu un anno facile per me, ma essere protagonista nelle semifinali contro l’Inter e in finale con la Juve è stata un’emozione forte».

