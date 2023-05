Kulusevski Juve, riscatto del Tottenham in dubbio e permanenza in bianconero difficile: lo vuole una big di Serie A

Kulusevski potrebbe tornare alla Juve a fine stagione perché, al momento, il riscatto dello svedese da parte del Tottenham appare decisamente in dubbio.

In base a quanto riportato da Calciomercato.com, però, è difficile che l’ex Parma possa restare in bianconero perché ha il contratto in scadenza nel 2024 e il rinnovo è improbabile. Su di lui pare aver messo gli occhi il Milan che però non è disposto a pagare i 45 milioni che pretende la Juve per la cessione.

