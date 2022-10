Andriy Shevchenko, storico ex attaccante del Milan, ha parlato della prossima sfida in Champions tra i rossoneri e il Chelsea

Intervistato da Milan Tv, Andriy Shevchenko ha parlato di Chelsea-Milan. Le sue parole su Giroud:

«È una bravissima persona. È un attaccante che sa dove mettersi per fare gol, ha un grande fiuto del gol. E’ elegante, ha ancora tanto da dare al Milan. Avere in squadra uno come lui aiuta tanto. Sarà una partita speciale per lui quella contro il Chelsea».

