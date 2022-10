Andriy Shevchenko, storico ex attaccante del Milan, ha parlato della prossima sfida in Champions tra i rossoneri e il Chelsea

Intervistato da Milan Tv, Andriy Shevchenko ha parlato di Chelsea-Milan. Le sue parole su Leao:

«Leao sta diventando un leader. A Londra avrà la possibilità di far vedere le sue grandi qualità anche in Champions League che è una competizione diversa dal campionato italiano. Leao è un grande talento che può fare la differenza anche in queste partite».

