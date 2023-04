Le parole dell’ex attaccante rossonero Shevchenko su quello che sarà il derby tra Inter e Milan in Champions League

Andriy Shevchenko ha parlato con La Gazzetta dello Sport, parlando di quello che sarà il match tra Milan e Inter in Champions League.

LE PAROLE – «Goal più bello contro l’Inter? Quello della semifinale del 2002, inutile dirlo. E sono affezionato al rigore di Manchester, il mio gol più importante in assoluto. Come ho detto i grandi club tornano sempre. Non so quanto potranno durare i nuovi cicli di Milan e Inter, però la strada è tracciata. Il Milan ha vinto il campionato e sa come giocare. Adesso Milan e Inter stanno in campo da squadre mature».

L’articolo Shevchenko su Milan-Inter: «Partita spettacolare tra Champions e campionato» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG