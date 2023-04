Il match valevole per la semifinale della UEFA Champions League tra Inter e Milan potrebbe essere trasmessa in chiaro

Come sottolineato oggi da La Gazzetta dello Sport, Milan-Inter è una partita talmente sentita (soprattutto in Italia) che si sta fortemente pensando di allargare la trasmissione del match, e non soltanto una vera e propria esclusiva delle Pay TV.

Oltre ad Amazon Prime, ci potrebbe essere anche Mediaset a trasmetterla in chiaro: è tempo di trattare e poi concretizzare una scelta tanto interessante quanto utile alla causa della semifinale di Champions.

L’articolo Milan-Inter, semifinale di Champions visibile in chiaro? La situazione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG