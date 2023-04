L’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha commentato le prestazioni di Maignan, definendolo uno dei migliori al mondo

Intervenuto a Sky Sport, l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga ha voluto dire la sua sul portiere del Milan Maignan, etichettandolo come uno degli estremi difensori al mondo, citando anche il derby.

LE PAROLE – «Maignan è un campione. Qualcuno aveva detto cose assurde su Maignan quando era fuori per infortunio. Ora per me lui è nei primi tre portieri al mondo. Derby? Match molto tosto».

L’articolo Milan-Inter, Zenga: «Sfida delicata il derby. Su Maignan…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG