Si avvicina il ritorno in campo di Christian Eriksen

Come riportato da Calciomercato.com, continuano gli allenamenti per Christian Eriksen, alla ricerca di una nuova squadra. Dopo aver rescisso il contratto con l’Inter, il danese è ancora svincolato e sta lavorando al suo ritorno in campo: l’ex centrocampista dell’Inter ha ripreso ad allenarsi ad Amsterdam con lo Jong Ajax, la squadra giovanile olandese dove ha esordito come professionista.

Proprio il club biancorosso ci ha fatto conoscere le doti di un calciatore totale. Dopo l’esperienza al Tottenham lo scudetto con l’Inter e poi lo stop a seguito del drammatico episodio vissuto allo stadio di Copenaghen. Ora una nuova chance in Inghilterra. Eriksen continua a correre verso la sua nuova destinazione. Il Brentford sembra in vantaggio sulla concorrenza ma attenzione ai colpi di scena.