Ufficiale, Younes vola in Arabia Saudita. Ha firmato con l’Al-Ettifaq

Inizia una nuova avventura per Amin Younes. Appena rientrato al Napoli dall’Eintracht Francoforte, visto che i tedeschi ne hanno risolto anticipatamente il prestito, il centrocampista offensivo ha firmato con l’Al-Ettifaq. Ad annunciarlo è lo stesso club saudita sul proprio profilo Instagram, che aggiunge che il tedesco ha trovato un accordo fino al 2024.

Il trequartista tedesco non ha trovato spazio né in Italia né in Germania. La sua carriera prende quindi una piega diversa rispetto a tanti altri calciatori. Lo attende l’Arabia Saudita e l’Al-Ettifaq, società di Dammam, che naviga attualmente a metà classifica nella Saudi Pro League. Younes lascia l’Europa e inizia una nuova avventura. Il calciatore è sceso in campo 8 volte con la sua Nazionale, mettendo a segno due reti.