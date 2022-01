Inter, è calda la pista Caicedo

Il mercato dell’Inter vive una nuova puntata: la ricerca di un vice Dzeko. Zhang, Marotta, Ausilio e Inzaghi si incontreranno presto per discutere di quei rinforzi mirati chiesti dal tecnico interista. Su tutti un vice Dzeko. Le difficoltà delle ultime partite in zona gol e l’assenza di una vera alternativa al bosniaco sono buoni motivi per provare a prendere dal Genoa Felipe Caicedo.

L’attaccante ecuadoregno già allenato da Inzaghi ai tempi della Lazio fa al caso dell’Inter: gol, affidabilità e soprattutto costi alla portata del club di Viale della Liberazione. Nelle ultime ore si è persino ventilata l’ipotesi di una rescissione del contratto che lo lega al Genoa. Una soluzione perfetta per l’Inter, che non ha al momento risorse da investire sul mercato. Inzaghi è pronto a riabbracciare il suo pupillo.

di Riccardo Amato