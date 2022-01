Milan, martedì è il giorno di Lazetic

Il Milan ha scelto Marko Lazetic per rinforzare il suo attacco. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb, martedì sarà il giorno del trasferimento del talento serbo in rossonero. Alla Stella Rossa andranno 4-5 milioni di euro e il classe 2004 firmerà col Diavolo un contratto fino al 30 giugno 2027.

Un nome a sorpresa, un’operazione lampo per i rossoneri, che puntano sul talento del ragazzo serbo per dare vigore al sogno scudetto. Oltre all’esperienza di Ibrahimovic e Giroud, la freschezza e la sfrontatezza di un ragazzo che compie il grande salto in Europa. Nipote dell’ex Torino e Lazio Nikola, Lazetic è un centravanti dotato di gran fisico, 192 cm di altezza e buona tecnica. Da un punto di vista numerico, il serbo prenderà il posto in rosa di Pellegri, destinato al Torino.