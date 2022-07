Il centrocampista brasiliano mal si adatta all’idea di calcio di Massimiliano Allegri e sarebbe in uscita.

Non si registrano movimenti di mercato attorno ad Arthur della Juventus nonostante non si possa negare che le qualità del brasiliano si addicano poco al tipo di calcio messo in pratica da Massimiliano Allegri.

Maurizio Sarri

Non a caso fu richiesto da Maurizio Sarri che però fu esonerato pochi giorni dopo il suo arrivo; secondo Sport potrebbe materializzarsi un clamoroso ritorno al Barcellona. I catalani lo cedettero nello scambio con Miralem Pjanic per motivi economici, ma non è che la situazione del club sia tanto migliore. Tanto è vero che potrebbe essere ceduto anche Frankie De Jong, e partisse l’olandese le possibilità di riportare Arthur in Spagna aumenterebbero in maniera consistente.

