Si fa complicato l’arrivo del terzino destro argentino Molina per via delle richieste alte dell’Udinese alla Juventus.

La strada che porta al terzino destro Molina dell’Udinese si fa complicata per la Juventus. La società bianconera vuole il terzino destro argentino ma i 30 milioni di euro richiesti dalla società friulana vengono dichiarati esagerati. I bianconeri però rimangono estremamente interessati al giocatore, con una offerta 20 milioni + bonus. La sensazione è che per chiuderla più che i soldi si parli di trovare un posto in basso a destra.

I bianconeri devono aprire un posto dopo il rinnovo di De Sciglio con la maglia zebrata. Se Cuadrado verrà spostato in avanti ci potrebbe essere la possibilità, oppure con la stessa cessione del colombiano o addirittura con De Sciglio spostato a sinistra post cessione del brasiliano Alex Sandro. L’Udinese di certo non aspetterà per sempre e quindi entro luglio si avrà una soluzione sul futuro del forte esterno destro argentino.

