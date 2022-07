I biancocelesti non hanno esercitato l’opzione di riscatto dell’attaccante che quindi torna allo Sporting Lisbona.

Jovane Cabral torna allo Sporting Lisbona dopo gli ultimi 6 mesi trascorsi alla Lazio; l’attaccante ha parlato così a JN. “Ho un contratto lì, ci vediamo presto. Qualsiasi cosa voglia fare il club, sono pronto a rispettarla. In testa ho l’obiettivo di essere il giocatore più professionale di tutti. L’importante è crescere ogni stagione”.

Claudio Lotito

“Alla Lazio è stata un’esperienza molto bella, ma non sempre impari giocando poche partite. Sono stato solo un’opzione per Sarri e ho rispettato questa scelta. Di sicuro non credo che nessuno abbia pensato qualcosa di negativo sul mio comportamento. Ho dato tutto sia in allenamento che in partita”. I biancocelesti in quel ruolo hanno preferito puntare su Cancellieri che già conosce la Serie A.

