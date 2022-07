Decisione a sorpresa dello spagnolo, ora i biancocelesti sono senza estremi difensori considerato anche il mancato rinnovo di Strakosha.

La Lazio deve comprare non uno ma ben due portieri perché all’addio di Thomas Strakosha si aggiunge anche quello di Pepe Reina. Lo spagnolo ieri ha rescisso il contratto che lo legava ai biancocelesti fino al 2023 dopo il rinnovo che era scattato in automatico con la qualificazione all’Europa League.

Maurizio Sarri

Secondo il Corriere dello Sport il suo futuro dovrebbe essere in Spagna; era nella capitale dal 2020. Lotito e Tare quindi hanno una doppia missione anche se già stavano visionando diversi obiettivi in quel ruolo. I primi della lista sono Carnesecchi dell’Atalanta e Vicario del Cagliari; il nerazzurro però dovrà stare fermo 3-4 mesi per un infortunio.

