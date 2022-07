I granata al momento hanno perso diversi giocatori ma le operazioni in entrata sono poche e questa situazione potrebbe portare malcontento all’allenatore.

Il Torino ha perso il duello di mercato con la Fiorentina per Rolando Mandragora ma si prepara a viverne tanti altri sempre coi viola; nel frattempo Juric non sembrerebbe felicissimo. I due club si stanno pizzicando su diversi portieri, lo stesso Vanja Milinkovic-Savic, Dragowksi e l’obiettivo comune Pierluigi Gollini.

IM_Ivan_Juric

In attesa di capire chi difenderà i pali delle due squadre, un altro obiettivo di entrambe è Dennis Praet: il belga è di proprietà del Leicester, ha giocato l’ultima stagione in prestito in Piemonte e vorrebbe tornare. Il club inglese però non ha ancora accettato l’ultima offerta di Cairo e Vagnati che prevede prestito con obbligo di riscatto a 8 milioni in caso di qualificazione europea. Su di lui c’è anche la Fiorentina che, secondo Tuttosport, offre 6 milioni più 3 di bonus per acquistarlo immediatamente.

