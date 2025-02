Sì del Milan a 40 milioni, l’affare si chiude a queste condizioni: la rivelazione pronta a scuotere Milanello

Sì del Milan a 40 milioni, l’affare si chiude a queste condizioni. Il retroscena anticipa un’estate caldissima sul fronte mercato.

Il Milan si sta orientando verso un nuovo ciclo di trasferimenti, apportando significative modifiche alla propria squadra in previsione delle prossime stagioni. Il club, noto per la sua attenzione e diligente pianificazione nella gestione del mercato, non intende arrestare il proprio dinamismo nel calciomercato estivo. Non è un caso infatti siano già in atto grandi manovre con il Real Madrid, con Ibra pronto a negoziare in rossonero il grande talento di proprietà del club spagnolo. Il percorso degli ultimi mesi, segnato da un rendimento altalenante, testimonia l’intenzione della dirigenza di rinnovare e rinfrescare l’organico a disposizione dell’allenatore Sergio Conceicao, subentrato a Paulo Fonseca, con un occhio di riguardo verso bilanci e necessità tattiche future.

Problemi contrattuali e potenziali destinazioni

La situazione contrattuale di Hernandez getta incertezza sul suo futuro a Milano. Nonostante fosse in vista un rinnovo fino al 2024, le trattative hanno subìto un brusco rallentamento. La richiesta dell’entourage del giocatore di un ingaggio annuo di sei milioni di euro non trova l’accordo del club, rendendo sempre più concreta la possibilità di una partenza del francese nella prossima finestra di trasferimento. Squadre di prestigio come Real Madrid e PSG si mostrano pronte a intervenire, evidenziando come la statura e il talento di Hernandez siano ancora valutati positivamente nonostante una stagione difficile.

Una grande opzione in uscita

Al centro delle strategie di mercato del Milan c’è ora la questione riguardante Theo Hernandez, il terzino sinistro francese le cui prestazioni nella stagione in corso non hanno soddisfatto le aspettative. Con una valutazione che si aggira intorno ai 40 milioni di euro – scrive Milanlive.it – il club si trova di fronte alla possibilità di una sua cessione quale manovra per finanziare ulteriori movimenti di mercato. Le prestazioni non all’altezza e l’insoddisfazione per il mancato rinnovo del contratto pongono Hernandez come un candidato ideale per la cessione, soprattutto considerando l’interesse da parte di club di alta caratura, come il Real Madrid e il PSG, pronti a garantire le cifre richieste dal Milan.

