Conceicao ha “inventato” un nuovo jolly a Milanello: ecco “l’arma segreta” del Milan contro il Feyenoord

Conceicao ha “inventato” un nuovo jolly a Milanello. Può essere proprio l’arma segreta del mister per abbattere il muro del Feyenoord.

In previsione del cruciale incontro europeo di martedì prossimo, il Milan e il tecnico Sergio Conceiçao si trovano di fronte a un bivio tattico che potrebbe definire l’intera stagione del club rossonero. La partita contro il Feyenoord non è solo una semplice sfida di Champions League, ma rappresenta un crocevia decisivo per il proseguimento dell’avventura europea del Milan. Ibra, in conferenza stampa, ha offerto ottimi spunti in merito alla partita di domani, anticipando anche quello che sarà il prossimo “colpo di mercato” rossonero. La scelta tra un approccio audace fin dall’inizio per cercare di ribaltare immediatamente il risultato avverso o adottare una strategia più cauta, mirata a mantenere il controllo del gioco per poi accelerare nella seconda metà, sembra tenere banco nelle strategie pre-partita del tecnico portoghese.

Il dilemma tattico del Milan

Il Milan, dopo il turnover operato in occasione dell’ultimo match contro il Verona, ha dimostrato di voler preparare al meglio la sfida con il Feyenoord. Assenze importanti come quelle di Sottil, Jimenez e del recuperato Bondo, non inclusi nella lista per la Champions, lasciano intendere come la scelta degli undici titolari si stia riducendo a poche ma decisive opzioni. In questo contesto, giocatori chiave come Pulisic e Leao assumono un’importanza fondamentale. Tuttavia, il loro utilizzo dal primo minuto rappresenta ancora un punto interrogativo, soprattutto alla luce delle scelte recenti di Conceiçao di lasciare Leao in panchina nei momenti iniziali della partita.

Le strategie di Conceiçao e l’arma segreta contro il Feyenoord

Il caso di Rafa Leao è emblematico per comprendere l’approccio che il tecnico potrebbe adottare nel match decisivo. Nonostante il talento indiscusso, il giovane portoghese è stato relegato a una posizione di “arma segreta” da subentrante nelle ultime uscite, scelta che sembra suggerire un Milan meno prevedibile e meno dipendente dalle invenzioni del singolo. Le scelte tattiche di Conceiçao, dunque, potrebbero orientarsi su un utilizzo più calcolato delle proprie risorse offensive, privilegiando l’equilibrio tattico e la solidità del collettivo. L’idea di schierare Pulisic a sinistra e Musah a destra – scrive Calciomercato.com – mantenendo un 4-4-2 che non perda equilibrio, potrebbe essere la chiave per affrontare l’importante appuntamento europeo. Questa configurazione consentirebbe al Milan di gestire al meglio le dinamiche di gioco, senza rinunciare alla possibilità di cambiare volto alla partita con l’ingresso di Leao. È evidente come il Milan di Conceiçao stia cercando di modellare un approccio tattico meno improntato sull’improvvisazione e più su una lettura attenta degli equilibri di gioco.

