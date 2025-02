La storia rossonera come non l’avete mai vista: la grande novità al museo del Milan. La grande novità da non perdere.

Il Milan è chiamato domani a una grande sfida, il cui esito determinerà l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri dovranno ribaltare l’1-0 subito all’andata contro il Feyenoord. Tuttavia, la partita perderà uno dei suoi protagonisti, che ha rimediato un brutto infortunio e non sarà disponibile. Nel frattempo, da Casa Milan arrivano grandi novità riguardo al museo del club. È stato presentato un modo del tutto nuovo di vivere la storia rossonera, con iniziative innovative per coinvolgere i tifosi e far rivivere le emozioni di un passato ricco di successi e trionfi.

La storia rossonera come non l’avete mai vista prima

Il Museo Mondo Milan è pronto ad accogliere i tifosi rossoneri con una nuova esperienza, sempre più emozionante e innovativa. A partire da martedì 18 febbraio, la leggendaria storia del Milan si fonde con la tecnologia per regalare ai visitatori un viaggio unico nel tempo. Grazie alla realtà aumentata, infatti, sarà possibile rivivere i trionfi rossoneri in Champions League all’interno della Sala Coppe, il cuore pulsante del museo di via Aldo Rossi.

Un Milan proiettato al futuro

Per immergersi in questa nuova esperienza, basterà entrare nella Sala Coppe, posizionare il proprio smartphone nello spazio indicato (oppure scansionare il QR Code con la fotocamera), inquadrare il Trofeo e lasciarsi trasportare dalle emozioni e dalla magia delle grandi notti europee a tinte rossonere. Un’esperienza decisamente da non mancare per ogni tifoso del Milan che si rispetti, un nuovo modo di vivere l’amore per il Milan e per i colori rossoneri.

(fonte: acmilan)

