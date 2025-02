No al Tottenham e una clausola “speciale” pronta ad attivarsi: l’incredibile retroscena sul nuovo colpo del Milan

No al Tottenham e una clausola pronta ad attivarsi. Svelato il retroscena sul nuovo colpo del Milan, e i dettagli su una clausola speciale.

Il Milan si prepara alla gara contro il Feyenoord, decisiva per l’accesso agli ottavi di finale di Champions League. I rossoneri devono ribaltare l’1-0 subito all’andata per poter superare il turno. Tomori, in conferenza stampa, ha chiarito l’obiettivo della squadra, ribadendo la determinazione a passare il turno e lanciando un messaggio forte e chiaro alla Juventus. Nel frattempo, sul fronte mercato, emerge un nuovo e importante retroscena riguardante il prossimo colpo rossonero. Il club sarebbe a un passo dal completare un acquisto strategico, pronto a rinforzare la squadra in vista della seconda parte di stagione.

Il sogno milanista di Gimenez

La passione di Santiago Gimenez per il Milan ha radici profonde, risalenti alla sua infanzia, quando sognava di indossare la storica maglia rossonera. Questo desiderio si è concretizzato dopo sette mesi di negoziati tra il Milan e il Feyenoord, culminati in un trasferimento che sembra destinato a lasciare un segno. A differenza di molti altri, Gimenez non si lascia facilmente comparare a figure del calibro di Christian Vieri o Mauro Icardi, preferendo invece percorrere un cammino tutto suo, guidato da una fede personale nel suo unico destino calcistico.

Dal no al Tottenham ai dettagli su una clausola pronta ad attivarsi

Nel gennaio di quest’anno, Gimenez ha dimostrato una lealtà incondizionata al Milan, respingendo l’interesse del Tottenham. Nonostante i tentativi degli Spurs di attirarlo in Premier League, la determinazione del giovane attaccante a vestire la maglia rossonera ha prevalso, grazie anche alla promessa fatta a Zlatan Ibrahimovic. Il giocatore e la sua agente, Rafaela Pimenta, hanno lavorato instancabilmente per realizzare questo trasferimento, dimostrando il forte legame di Gimenez con il club di via Aldo Rossi. La trattativa per portare Santiago Gimenez al Milan è stata intricata ma fruttuosa, con entrambe le squadre consapevoli del valore che l’operazione avrebbe portato. Una parte significativa dell’accordo – spiega Calciomercato.com – era legata alla risoluzione di questioni pendenti con il Cruz Azul, permettendo al Milan di assicurarsi il giocatore per una cifra di base di 28,5 milioni di euro, che potrebbe aumentare fino a 35 milioni attraverso vari bonus. Tra questi, spiccano obiettivi relativi sia alle prestazioni di squadra che individuali dell’attaccante, in caso di raggiungimento della doppia cifra tra tutte le competizioni, con incentivi ben strutturati che evidenziano la fiducia nel suo potenziale.

