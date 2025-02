Infortunio a poche ore da Milan-Feyenoord, stagione finita: la gara di Champions perde a sorpresa uno dei protagonisti

Infortunio a poche ore da Milan-Feyenoord, stagione finita. Brutta tegola prima del match che vale l’accesso agli ottavi di finale europei.

Il Milan è atteso domani sera da una sfida cruciale in Champions League. Il ritorno dei play-off contro il Feyenoord deciderà quale delle due squadre accederà agli ottavi di finale. Ibrahimovic, in conferenza stampa, è stato molto chiaro riguardo all’importanza del match, e ha anche svelato l’identikit del prossimo colpo di mercato rossonero. Tuttavia, la sfida perderà uno dei suoi protagonisti: notizia dell’ultima ora, un giocatore ha rimediato un grave infortunio e non sarà disponibile per la partita.

Un grave infortunio a poche ore da Milan-Feyenoord

La sfida di Champions tra Milan e Feyenoord perde uno dei protagonisti. Il giocarore ha infatti rimediato un brutto infortunio. L’annuncio del club olandese non lascia dubbi e parla di stagione finita per lui. La perdita di Timber si fa sentire già nell’imminente e importante sfida del Feyenoord contro il Milan, valida per il ritorno dei play-off di Champions League. L’assenza dell’abilità e delle competenze tattiche di Timber in mezzo al campo costringerà l’allenatore a rivedere e modificare le strategie previste per cercare di contrastare i rossoneri, che si presentano determinati a ribaltare il risultato dell’andata. La situazione pone quindi la squadra di Rotterdam di fronte alla necessità di riorganizzarsi rapidamente e di trovare soluzioni efficaci per colmare il vuoto lasciato da uno dei suoi elementi più validi.

Un vantaggio per il Milan alla ricerca del pass per gli ottavi di finale

Per il Milan l’assenza di un giocatore chiave nel meccanismo avversario rappresenta un elemento aggiuntivo su cui lavorare per tentare di superare il deficit dell’1-0 subito all’andata. Il Milan con buone probabilità si affiderà all’attacco pesante, con la presenza simultanea dei suoi magnifici quattro, intendimento che lascia ben capire quali siano le intenzioni dei rossoneri per la gara di ritorno dei play-off di Champions.

Leggi l’articolo completo Infortunio a poche ore da Milan-Feyenoord, stagione finita: la gara di Champions perde a sorpresa uno dei protagonisti, su Notizie Milan.