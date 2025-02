Ibra “annuncia” il prossimo colpo di mercato: “Profili anche italiani, da Milan. Siamo riusciti a chiuderne uno”

Ibra “annuncia” il prossimo colpo di mercato. Passaggio chiave in conferenza stampa che svela la prossima mossa del Club.

Il Milan si prepara ad affrontare una sfida decisiva in Champions League contro il Feyenoord, domani a San Siro alle 18:45. Zlatan Ibrahimovic, intervenuto in conferenza stampa, ha offerto spunti molto interessanti, parlando della partita e del futuro del club. Durante l’incontro, ha anche svelato quello che potrebbe essere il prossimo colpo di mercato dei rossoneri. Proprio in queste ore, è emersa un’indiscrezione molto forte riguardante una trattativa con il Real Madrid, con il Milan pronto a regalare ai suoi tifosi un nuovo grande campione, alimentando così l’entusiasmo per il futuro del club.

Da Theo al nuovo colpo di mercato del Milan: parla Ibra

Ibra, in conferenza stampa, ha sottolineato l’importanza cruciale del match di domani, evidenziando le alte aspettative che circondano la sfida contro il Feyenoord. Tra battute e riflessioni, non è passata inosservata una “strigliata” a Theo Hernandez. Le sue parole hanno messo in evidenza l’attuale momento del terzino francese e al contempo offerto n quadro molto chiaro sull’immediato futuro del giocatore. Ibra ha poi affrontato il tema mercato, svelando le carte in merito al prossimo colpo rossonero, con una franchezza del tutto inattesa.

Ibra svela il prossimo colpo di mercato del Milan

Ibra sul mercato non si nasconde, anzi. Lo svedese chiarisce nei dettagli la ricerca rossonera a cosa è finalizzata, ponendo parametri precisi per vestire il rossonero. In particolare ha affermato: “Vogliamo più italiani, ma finora siamo riusciti a chiudere solo Sottil. Cerchiamo profili pronti a giocare davanti a 80.000 persone. Il Milan ha bisogno di uomini da Milan”. C’ da attendersi quindi per la prossima estate un mercato ricco e foriero di campioni come quello di gennaio, con scelte mirate per rendere la squadra sempre più competitiva e possibilmente vincente.

