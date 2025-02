Sacchi torna in panchina, “l’annuncio” a sorpresa del grande ex rossonero: ecco dove lo vedremo prossimamente

Il tecnico 78enne potrebbe tornare su una panchina italiana o estera 24 anni dopo l’ultima volta

A 78 anni, l’ex commissario tecnico della Nazionale, Arrigo Sacchi, potrebbe sorprendere tutti tornando ad allenare. Lo stesso tecnico ha dichiarato all’Adnkronos di essere tentato da questa nuova avventura, valutando proposte sia dall’Italia che dall’estero.”Ci sto pensando seriamente”, ha affermato l’ex Milan, rivelando di avere diverse offerte. Tuttavia, il l’allenatore di Fusignano ha espresso alcune perplessità riguardo alla possibilità di allenare nuovamente in Italia: “Amo troppo questo Paese, ma a volte devo dire ciò che penso, anche quando si tratta di difetti. E questo mi dispiace”. Sacchi ha poi aggiunto di aver ricevuto proposte da paesi come Brasile, Argentina e Spagna, lasciando intendere che potrebbe essere più propenso a una nuova esperienza all’estero.Nonostante l’età avanzata, sembra dunque intenzionato a rimettersi in gioco, aprendo a un possibile ritorno nel mondo del calcio che lo ha visto protagonista di grandi successi sia a livello di club che con la Nazionale.

La carriera di Sacchi

Arrigo Sacchi, che ha concluso la sua carriera da allenatore nel 2001 con le dimissioni dal Parma, è universalmente riconosciuto come uno dei più grandi tecnici di tutti i tempi. La sua fama è legata soprattutto ai successi ottenuti alla guida del Milan tra il 1987 e il 1991.Sotto la sua guida, il “Profeta di Fusignano” (come veniva soprannominato) ha conquistato uno Scudetto, due Coppe dei Campioni, due Supercoppe Europee, due Coppe Intercontinentali e una Supercoppa Italiana. Anche la sua esperienza con la Nazionale italiana è stata significativa, culminando con la finale dei Mondiali del 1994 negli Stati Uniti, persa solo ai rigori contro il Brasile. Tuttavia, il suo percorso si è interrotto prematuramente durante la fase a gironi degli Europei del 1996 in Inghilterra. Nonostante ciò, Arrigo Sacchi rimane una figura leggendaria nel mondo del calcio, capace di lasciare un segno indelebile sia a livello di club che di Nazionale.

L’ulitma panchina del “Profeta di Fusignano”

L’ipotetico ritorno di Arrigo Sacchi sulla panchina di una squadra di calcio avverrebbe a distanza di ben 24 anni dalla sua ultima esperienza. L’ex allenatore, che aveva annunciato il suo ritiro nel 1999 dopo l’esonero dal Madrid salvo poi tornare a Parma due anni dopo, ha ricoperto per l’ultima volta il ruolo di allenatore proprio al Tardini nel 2001. La sua nuova avventura con il club ducale, tuttavia, durò solamente un mese, poiché Sacchi si dimise a causa di problemi di salute legati alla pressione accumulata durante le partite. Dopo l’addio al campo, Sacchi è passato dietro la scrivania, ricoprendo incarichi dirigenziali come direttore sportivo per Parma e Real Madrid. Successivamente, nel 2010, è stato chiamato dalla Nazionale italiana per coordinare le nazionali giovanili, dalla Under 16 fino all’Under 21. Ha mantenuto questo ruolo fino al 2014. Nonostante il lungo periodo trascorso lontano dalle panchine, Arrigo Sacchi potrebbe dunque sorprendere tutti tornando ad allenare, aprendo un nuovo capitolo della sua lunga e prestigiosa carriera nel mondo del calcio.

