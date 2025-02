“Batte il rossonero 30 a zero”, da Napoli la provocazione al veleno sul big del Milan: è bufera social, si infiamma la polemica

“Batte il rossonero 30 a zero”, da Napoli la provocazione al veleno sul big del Milan. Le parole stanno scatenando le reazioni dei tifosi.

Dopo la vittoria sofferta contro il Verona a San Siro, il Milan si prepara a una notte di Champions League delicatissima. Domani sera, infatti, andrà in scena il ritorno dei play-off europei contro il Feyenoord, con i rossoneri chiamati a ribaltare l’1-0 subito all’andata. Nelle ultime ore, si è molto parlato del futuro di Theo Hernandez, con le parole di Ibrahimovic in conferenza stampa che hanno lanciato un messaggio molto forte e chiaro. Il campione svedese ha sottolineato l’importanza di mantenere la concentrazione, mentre il club si prepara a una sfida cruciale per proseguire il cammino in Europa.

Theo in ombra, ma anche Maignan. Da Napoli la polemica

A essere al centro delle attenzioni mediatiche, però, non è solo Theo Hernandez, ma anche Maignan. Il numero uno rossonero, infatti, non è stato irreprensibile nelle ultime uscite, suscitando qualche preoccupazione. In particolare, il grave errore commesso in Champions League contro il Feyenoord, che ha portato alla sconfitta del Milan, ha alimentato le critiche. Nonostante la sua solida carriera, l’estremo difensore francese è finito sotto i riflettori, con i tifosi e i media che si aspettano un pronto riscatto. Da Napoli qualcuno ha pensato di bene di inferire, con parole decisamente molto forti che hanno aperto la polemica sui social.

“Vince 30-0”, da Napoli l’incredibile battuta al veleno sul rossonero

Umberto Chiariello, negli studi di Napoli Canale 21, nel corso delle pagelle ai giocatori azzurri che hanno pareggiato a Roma con la Lazio 1-1, ha lanciato una battuta al veleno nei riguardi di Maignan affermando: “Come Maignan, ha fatto quel disastro in Champions League e nessuno ne parla. A Milano sì però, a Milano ne parlano. Se andiamo a guardare gli errori che ha fatto in stagione Maignan e quelli che ha fatto Meret, vince Meret 30-0“. Parole decisamente forti che, proprio in queste ore, stanno scatenando le reazioni di molto tifosi rossoneri che non hanno gradito tale affermazione.

Leggi l’articolo completo “Batte il rossonero 30 a zero”, da Napoli la provocazione al veleno sul big del Milan: è bufera social, si infiamma la polemica, su Notizie Milan.