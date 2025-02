Milan-Feyenoord, Tomori: “L’obiettivo è vincere”, poi la rivelazione a sorpresa di mercato che spiazza tutti. Le sue parole in conferenza.

Dopo la vittoria contro il Verona in campionato, è tempo di vigilia di Champions League. Il Milan si prepara ad affrontare il Feyenoord a San Siro, dopo la sconfitta per 1-0 all’andata. Nella consueta conferenza stampa di vigilia, oltre a Ibrahimovic, che ha offerto spunti interessanti sul presente e sul futuro, è intervenuto anche Tomori. Il difensore ha analizzato la situazione, parlando della gara di domani ma non solo, ha anche svelato un importante retroscena di mercato. Di seguito i passaggi chiave della conferenza stampa di Tomori.

Come passare il turno domani? Lo spiega Tomori

Tomori non si nasconde in conferenza stampa e chiarisce immediatamente quale sia la strada giusta per superare il turno contro il Feyenoord, e accedere così agli ottavi di finale di Champions League. Il centrale inglese ha affermato: “Dobbiamo arrivare in campo con l’atteggiamento giusto e la voglia di vincere che abbiamo sempre. Sappiamo che non abbiamo come volevamo l’andata ma domani sappiamo bene cosa fare, vincere con due gol. Siamo pronti e carichi per vincere. Alla fine sappiamo che dobbiamo e vogliamo vincere, dobbiamo essere focalizzati per ottenere ciò che vogliamo”. In merito al tema dibattuto negli ultimi giorni, relativo all’impiego simultaneo dei fantastici quattro in attacco, Tomori è stato chiaro: “Il mister dice sempre che se giochiamo con 3, 4 o 5 l’obiettivo è sempre lo stesso: vincere. Per farlo devi correre e lottare, fare tutto per vincere. Noi andiamo sul campo e i titolari vanno in campo per vincere la partita. Se ne abbiamo 3, 4, 7 o 10 davanti è solo per vincere”.

Tomori e un retroscena di mercato che spiazza tutti

Durante il mercato di gennaio si è molto parlato di un possibile addio di Tomori al Milan, con la Juve in Italia, e diversi club inglesi, pronti a tutto pur di portarlo via da Milanello. A tal proposito il centrale di difesa rossonero ha affermato: “Io ho sempre detto che mi sono sentito a casa qua: nulla è cambiato. So che ogni mercato ci sono dei club e delle persone che ne parlano: io ero e sono adesso concentrato su cosa devo fare, stare qua. È un orgoglio e un piacere indossare questa maglia: non ho avuto nè sentito la voglia di andare via. Finché mi vogliono resto qua”.

