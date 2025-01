Sì del Milan al prestito, l’affare con De Laurentiis prende quota: la proposta è il preludio all’addio a gennaio

Sì del Milan al prestito, l’affare con De Laurentiis prende quota. Il noto esperto di mercato ha rivelato i dettagli dell’affare.

Il mese di gennaio e il mercato invernale, ormai agli sgoccioli, potrebbero rappresentare un vero e proprio punto di svolta per il Milan. La dirigenza rossonera sta lavorando intensamente per portare rinforzi in squadra, ma al contempo sta valutando anche le cessioni. Le mosse sul mercato potrebbero avere un impatto determinante sul futuro della squadra.

Nel frattempo, però, il Milan è concentrato sulla partita di domani contro il Girona, che arriva a San Siro con l’intenzione di complicare la vita agli uomini di Conceicao. La sfida in Champions League è cruciale per avvicinarsi alla qualificazione agli ottavi, e i rossoneri dovranno dare il massimo per ottenere i tre punti.

Sì del Milan al prestito: ecco l’affare con De Laurentiis

Sul fronte mercato, il Milan ha avviato una trattativa per un prestito che potrebbe concretizzarsi già a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni, la proposta rossonera sarebbe diretta a De Laurentiis, con dettagli che potrebbero presto essere svelati. Un affare che potrebbe quindi ridisegnare le prospettive mercato del Milan.

I dettagli dell’affare con De Laurentiis

Nel panorama del calciomercato attuale, il Milan si trova ad affrontare un periodo particolarmente complesso, con diverse incognite sia per quanto riguarda le entrate che le uscite. A proposito di uscite, ne emerge una su tutte. A rendere noti i dettagli della possibile trattativa con De Laurentiis è Nicolò Schira. Marko Lazetic rappresenta un’altra figura emblematica di questo periodo di incertezza per il Milan. Acquistato come possibile scommessa per il futuro, l’attaccante non ha mai realmente convinto, trascorrendo le ultime stagioni in vari prestiti senza riuscire a lasciare il segno. Attualmente al Backa Topola, in Serbia, Lazetic potrebbe fare ritorno a Milanello, ma il suo futuro appare incerto, con il Bari che emerge tra i possibili interessati nonostante non abbia ancora formulato una risposta definitiva.

Gli altri “casi” di casa Milan

Le decisioni prese dalla dirigenza milanese stanno alimentando dibattiti e perplessità. In particolare, spicca la trattativa che potrebbe portare Fikayo Tomori, pilastro della difesa rossonera, direttamente in una squadra concorrente, la Juventus, con la quale il Milan si contende obiettivi prestigiosi come la qualificazione alla Champions League. Questa mossa, unita alla considerazione di potenziare ulteriormente un’avversaria diretta, suscita interrogativi sulla strategia di mercato adottata. L’attenzione si sposta poi su Samuel Chukwueze, ala nigeriana che dopo un anno e mezzo al Milan non sembra aver trovato la sua dimensione ideale. Il calciatore, alle prese con evidenti difficoltà di ambientamento, potrebbe essere destinato a lasciare il club rossonero per un’avventura in Premier League, con l’Aston Villa che emerge come possibile destinazione grazie al legame con l’allenatore Unai Emery, già conosciuto dal giocatore.

