Ultima partita al Milan prima dell’addio? Conceicao ha già “deciso”: ecco la mossa che “scuote” Milanello. L’indizio sembra chiaro.

Sergio Conceicao è sempre più determinato a prendere le redini del Milan e provare a guidarlo fuori dalla tempesta di risultati deludenti. La vittoria in Supercoppa non ha cancellato le difficoltà e le mancanze della rosa rossonera, e il tecnico è consapevole che c’è poco tempo da perdere per risollevare la squadra.

Le parole di Conceicao, in cui si assume la piena responsabilità degli sbalzi di rendimento della sua squadra, sono un segnale chiaro della sua volontà di intervenire. Il mister è deciso a trovare una soluzione e a rimettere il Milan sulla giusta strada, lavorando sul campo ma anche con decisioni forti a livello di organico.

Ultima partita al Milan per il rossonero: Conceicao ha già “deciso”

Sul fronte mercato, Conceicao sta prendendo decisioni importanti. Secondo alcune voci, potrebbe aver già deciso il futuro di uno dei giocatori più rappresentativi del Milan. Con buone probabilità, il calciatore in questione potrebbe aver giocato la sua ultima partita con la maglia rossonera, segnando un cambiamento significativo nella rosa.

Dalla titolarità alla cessione: la “decisione” di Conceicao

Nel mondo del calcio, le vicende di mercato e le scelte tecniche possono spesso segnare il destino di un giocatore all’interno di una squadra. Questo sembra essere il caso di uno dei rossoneri che, nonostante un acquisto piuttosto oneroso, potrebbe salutare il Milan. Il giocatore in questione è Strahinja Pavlović, la cui avventura in rossonero potrebbe essere giunta ad una svolta definitiva. Il futuro di Pavlović al Milan appare teso. Nonostante un’occasione imprevista di scendere in campo a causa dell’emergenza difensiva, le dichiarazioni di Conceicao – sottolinea Milanlive.it – non lasciano spazio a interpretazioni ottimistiche sul conto del difensore serbo. L’allenatore ha esplicitamente criticato l’atteggiamento di Pavlović, sottolineando come la sua tendenza a uscire dalla posizione non sia in linea con le esigenze tattiche della squadra. Più precisamente ha affermato: “E’ a disposizione del gruppo. Non ha certo colpe se non ha avuto minuti con noi. Le scelte sono mie, ma spesso mette troppa voglia ed esce dalla posizione e questo non mi piace tanto. Ma posso mettere un centrocampista al centro”. Di fronte a questa netta bocciatura, si apre il dibattito sul futuro immediato di Pavlović. Nonostante la reluttanza del giocatore a lasciare il club, le possibilità che il Milan valuti offerte per il suo trasferimento sembrano concrete. Tra le squadre interessate, il Fenerbahce si è fatto avanti, disposto a soddisfare le richieste economiche del Milan, fissate intorno ai venti milioni di euro.

Assenze pesanti e scelte obbligate

Il tecnico portoghese deve fare i conti con l’indisponibilità di giocatori chiave come Malick Thiaw e Fikayo Tomori, oltre alle incertezze legate alla presenza di Christian Pulisic e di altri membri dell’attacco. Queste assenze costringono Conceicao a rivedere le sue scelte, ponendo inevitabilmente l’attenzione su Strahinja Pavlović, che fino ad ora non ha trovato spazio sotto la guida del nuovo tecnico.

