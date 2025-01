Da acquisto top a flop, oggi “vale” meno della metà: il Milan rischia di “perdere” un capitale, ecco cosa sta accadendo

Da acquisto top a flop, oggi “vale” meno della metà: il Milan rischia di “perdere” un capitale. Circola infatti una voce clamorosa.

Il Milan sta affrontando numerose difficoltà, sia sul campo che fuori. I rossoneri sono chiamati a reagire con forza a una situazione complicata che li vede, al momento, fuori da tutte le competizioni europee per la prossima stagione. Una sfida che mette a rischio il futuro europeo del club, alimentando preoccupazioni e pressioni.

Oltre alle difficoltà sportive, il Milan deve fronteggiare anche problemi societari nella gestione dell’immediato presente e del futuro. In questo contesto, Conceicao ha chiesto rinforzi in modo diretto, senza mezzi termini, per dare alla squadra la forza di rilanciarsi. Il club sta cercando di muoversi con tempestività per soddisfare le esigenze del tecnico.

Da top a flop, oggi vale meno della metà

Un aspetto preoccupante che sta emergendo riguarda un giocatore rossonero considerato un acquisto top, il cui valore attuale è sceso drasticamente, arrivando a valere meno della metà rispetto al suo prezzo di acquisto. Questo rappresenta un problema per il Milan, che rischia di perdere un capitale significativo in un momento delicato.

Il Milan rischia di perdere un capitale

Nel vibrante e imprevedibile mondo del calcio, le voci di mercato tengono sempre banco, agitando l’ambiente con speculazioni e possibili trasferimenti che potrebbero cambiare le sorti delle squadre. Uno dei trasferimenti che sta attirando l’attenzione riguarda Emerson Royal, il terzino destro brasiliano che potrebbe lasciare il Milan per unirsi al Galatasaray. Questo scenario si concretizza in seguito a una proposta ufficiale pervenuta ai rossoneri, delineando un possibile nuovo capitolo nella carriera del difensore. Il Galatasaray, club di primo piano nel panorama calcistico turco, ha messo gli occhi su Emerson Royal, presentando un’offerta formale al Milan. Secondo fonti turche, in particolare il portale ‘HaberTurk Spor’ e il giornalista Çağatay Çelik, la proposta include un prestito oneroso di sei mesi del valore di 750 mila euro, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro, insomma meno della metà dei 15 milioni che il Milan ha pagato la scorsa estate per portarlo in rossonero. Inoltre l’offerta prevede uno stipendio per il giocatore di 1 milione e 150 mila euro. Al momento, si attende una risposta da parte della dirigenza milanista, lasciando aperta la possibilità di un trasferimento nel breve termine.

Un arrivo recente sotto la lente di ingrandimento

Emerson Royal, approdato al Milan durante l’ultima sessione estiva proveniente dal Tottenham, ha suscitato reazioni contrastanti nel suo breve periodo con il club italiano. Nonostante abbia assicurato una presenza quasi costante in campo, relegando il capitano Davide Calabria a un ruolo di secondo piano, il terzino non è stato esente da critiche. Queste, tuttavia, non hanno ostacolato il miglioramento delle sue prestazioni partita dopo partita, suggerendo una capacità di adattamento e di crescita notevole.

LEGGI ANCHE Sì allo scambio con Saelemaekers, ma non con Abraham: proposta sorprendente del Milan, ecco chi vuole per il belga

Leggi l’articolo completo Da acquisto top a flop, oggi “vale” meno della metà: il Milan rischia di “perdere” un capitale, ecco cosa sta accadendo, su Notizie Milan.