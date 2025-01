Sì del Milan alla cessione, l’offerta è ghiottissima: addio imminente ai rossoneri, spunta una possibilità a sorpresa

Sì del Milan alla cessione, l’offerta è ghiottissima. Si fa largo una possibilità di mercato davvero da non perdere per i rossoneri.

Il Milan deve reagire, e lo ha sottolineato chiaramente Conceicao in conferenza stampa. Le sue parole sono state confermate anche da Musah, che ha parlato della forte voglia di riscatto della squadra. I rossoneri sono determinati a ritrovare la giusta energia e mentalità per uscire dal periodo difficile.

I tre punti in Champions League sono fondamentali per avvicinarsi agli ottavi di finale, ma serviranno ancora di più in campionato, dove il Milan deve cercare di risalire in classifica. La partita di domani è un’occasione cruciale per dare una svolta alla stagione e continuare a lottare su entrambi i fronti.

Sì alla cessione, l’offerta al Milan è ghiottissima

Sul fronte mercato, qualcosa sembra muoversi. Le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro della rosa. Intanto, sulla scrivania rossonera è arrivata un’offerta molto interessante per un giocatore che, con buone probabilità. L’operazione potrebbe essere un punto di svolta per il mercato del Milan, offrendo anche uno spunto a sorpresa decisamente molto interessante.

L’offerta al Milan

Il Milan sarebbe ben disposto alla cessione del rossonero, soprattutto dopo l’ultima offerta ricevuta che potrebbe aprire a scenari di mercato davvero molto interessanti e redditizi per il Club di Via Aldo Rossi. Stiamo parlando dell’attaccante serbo rossonero che nonostante un tempo trascorso piuttosto limitato in campo questa stagione, a causa di una pubalgia e la concorrenza nel ruolo da parte di giocatori come Morata e Abraham, è ora nel mirino del Monza. Con solo 88 minuti giocati e nessuna rete segnata, Jovic cerca una nuova opportunità per rilanciarsi. Galliani vede in lui il rinforzo ideale per l’attaco del Monza, specie considerando che il centravanti attuale, Djuric, è oggetto di interesse da parte di altre squadre, tra cui il Parma. Le relazioni di mercato tra Monza e Milan sono particolarmente attive in questo periodo. Oltre a Jovic, il Monza ha mostrato interesse per Divock Origi e Fodé Ballo-Touré del Milan, valutando opzioni per rinforzare sia l’attacco che la difesa. Origi rappresenta un’alternativa offensiva costosa, mentre Ballo-Touré potrebbe coprire il vuoto lasciato da Kyriakopoulos, una delle rivelazioni della stagione, ora appetibile sul mercato. Inoltre, si segnala la risoluzione del contratto con il Milan, che lascia il campo libero per nuove trattative, potenzialmente anche riguardanti il giocatore in uscita Okafor. Sullo sfondo resta poi concreto il possibile scambio con Bondo che, a fronte di alcuni rossoneri finiti al Monza, potrebbe fare il percorso inverso in direzione Milanello.

Il contesto contrattuale e le negoziazioni

Il contratto di Jovic con il Milan sta per scadere il prossimo 30 giugno e, a quanto pare, il club rossonero non vedrebbe di malocchio una sua partenza anticipata, soprattutto per liberare uno slot nella rosa dopo il fallimento delle trattative per la cessione di un altro giocatore. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore serbo di trasferirsi a Brianza e accettare questa nuova sfida.

LEGGI ANCHE Sì allo scambio con Saelemaekers, ma non con Abraham: proposta sorprendente del Milan, ecco chi vuole per il belga

Leggi l’articolo completo Sì del Milan alla cessione, l’offerta è ghiottissima: addio imminente ai rossoneri, spunta una possibilità a sorpresa, su Notizie Milan.