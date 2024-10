Il figlio d’arte ha finalmente trovato in Brianza la sua dimensione ma presto potrebbe giocare in una squadra di alto livello. Daniel Maldini, giovane centrocampista offensivo o attaccante, seguendo le orme del padre Paolo, icona del Milan, sta iniziando a farsi un nome nel mondo del calcio. Il giocatore attualmente in forza al Monza sta esplodendo come dimostra anche la chiamata in nazionale. Su di lui sembrano esserci diverse big italiane. La crescita Dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Milan, club che ha visto il padre Paolo diventare una leggenda, Daniel Maldini ha trovato una nuova casa calcistica al Monza. Questo trasferimento non ha fatto altro che accendere ulteriormente i riflettori sul giovane attaccante, classe 2001. La sua crescita è testimoniata dalle prestazioni in campo, che lo hanno portato alla prima convocazione in Nazionale. La mossa di Ausilio Ha fatto scalpore la presenza del direttore sportivo dell’Inter qualche giorno […]

