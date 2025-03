Si parla del ritorno di Stefano Pioli in Serie A: ecco dove potrebbe allenare

Dopo l’addio al Milan, Stefano Pioli è pronto a tornare in Serie A. Diverse squadre lo hanno messo nel mirino, ma quali sono le favorite? Ecco le ultime indiscrezioni.

La panchina della Juventus è sotto i riflettori. Thiago Motta, subentrato ad Allegri in estate, sta vivendo un momento delicato: i risultati incerti e un gioco non ancora convincente hanno messo in discussione la sua posizione. Una situazione che richiama quella di Sergio Conceição al Milan, dove le aspettative elevate spesso non lasciano spazio a mezze misure. A Torino, la dirigenza bianconera, con Cristiano Giuntoli in prima linea, sembra intenzionata a valutare alternative per garantire un cambio di rotta.

Stefano Pioli: un ritorno in Serie A con la Juventus?

Pioli, attualmente alla guida dell’Al-Nassr, potrebbe essere tentato da un ritorno in Italia. Nonostante il contratto triennale firmato a settembre 2024 con il club saudita, l’idea di sedersi sulla panchina della Juventus potrebbe rappresentare un richiamo irresistibile per l’allenatore emiliano. Conosciuto per la sua capacità di gestire situazioni complesse e per un calcio pratico ma efficace, Pioli porterebbe esperienza e solidità a una squadra in cerca di certezze. Tuttavia, il suo passato rossonero potrebbe dividere la tifoseria juventina, memore delle rivalità storiche. Giuntoli, che lo stima dai tempi del Napoli, starebbe sondando la disponibilità del tecnico per un clamoroso approdo a Torino.

L’esperienza di Pioli al Milan: un’eredità vincente

Pioli ha lasciato il Milan nel 2024 dopo cinque anni intensi, culminati con lo scudetto del 2022. Arrivato nel 2019 in un momento di crisi, ha saputo ricostruire una squadra giovane, riportandola ai vertici della Serie A e in Champions League. Il suo lavoro ha gettato le basi per il successo rossonero, nonostante qualche critica negli ultimi mesi del suo mandato. Questa esperienza potrebbe essere il biglietto da visita perfetto per convincere la Juventus a puntare su di lui, se il progetto di Motta dovesse naufragare.

Leggi l’articolo completo Si parla del ritorno di Stefano Pioli in Serie A: ecco dove potrebbe allenare, su Notizie Milan.